OM : « De source sûre, il y a une sale ambiance avec certains joueurs qui se prennent pour d’autres »

L’OM s’est incliné 3-0 face à Porto ce mardi en Ligue des Champions. L’ancien joueur du PSG aujourd’hui consultant sur RMC, Jérôme Rothen dénonce le comportement de certains joueurs de l’effectif olympien.

Pour Rothen, Steve Mandanda doit prendre la parole et pointer du doigt certains éléments de l’effectif. L’ancien milieu de terrain affirme qu’il y a une mauvaise ambiance au sein du vestiaire olympien actuellement…

Si Mandanda fait une sortie médiatique on ne pourra pas lui reprocher et certains vont fermer leur gueule — Rothen

« Mandanda c’est important qu’il dise les choses. Car quand ça parle en interne ça ne réagit pas. Je te le dis de source sûre, il y a une sale ambiance avec certains joueurs qui se prennent pour d’autres. Mandanda a les clés du camion, c’est lui le joueur phare qui assume sur le terrain. Si lui fait une sortie médiatique on ne pourra pas lui reprocher et certains vont fermer leur gueule. Vu le passé qu’il a et l’expérience qu’il a, il devrait mettre certains devant leurs responsabilités. Le coach ne veut pas le faire autant que cela soit le capitaine qui le fasse. « On va régler ça en interne » mais il n’y a pas de réaction, depuis 3 matches en Ligue des Champions c’est la même chose. Essaye de changer la routine de certains, forcer Villas-Boas à faire des choix plus intéressants. Ça ne marche plus, il faut amener du sang neuf, se réinventer. »

Jérôme Rothen – source: RMC (03/11/2020)