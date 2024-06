OM : « De Zerbi c’est très bon… mais je suis toujours septique par rapport au projet »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Hier dans l’émission du FCM, avec comme invité Hugo Magnetti et Jalile de la salle JZ7. Les consultants du FCM en donner leur avis sur l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’Olympique de Marseille.

🇮🇹⚪️🔵#OM : « De Zerbi, c’est très bon comme coach. Mais comme n’importe quel coach qu’on a eu avant, il ne fera pas de miracles avec cet effectif. » #MercatOM pic.twitter.com/YSkYK6ECsA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 25, 2024

Alors que Roberto De Zerbi va arrivé à la tête de l‘Olympique de Marseille, hier dans l’émission du Football Club de Marseille les consultants ont donné leur avis sur le projet de l’OM. Pas de quoi ravir Jalile, coach à la salle JZ7, « Si on regarde que le coach c’est très bon, c’est très bon clairement il y a un véritable projet de jeu. C’est quelqu’un qui est gagneur, c’est quelqu’un qui a cet esprit un peu combattant marseillais. Maintenant moi je m’interroge sur, avec qui, comment, et pourquoi ? On a fait venir dans ce club-là, on a fait venir je ne sais pas combien de personnes, des Espagnols dans le staff on a fait venir un peu de partout. Là maintenant il faudrait les virer quasiment tous, en remettre d’autres. Quels joueurs parce que c’est bien beau il va jouer comme ci comme ça, mais faut les joueurs qui vont dans ce système-là dans cette animation-là. Moi je suis toujours septique par rapport au projet voilà. Aujourd’hui moi je parlerai juste de projet je ne sais pas où est-ce que l’OM va je ne sais pas ce qu’ils veulent faire. Le coach c’est très bon mais comme n’importe quel coach qu’on a eu avant il ne fera pas de miracle si son effectif c’est un effectif de l’USPEG, il ne pourra pas faire de la Champions League. » a expliqué Jalile sur le plateau.

