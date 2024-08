OM – De Zerbi : « Chaque joueur doit prendre ses responsabilités. On doit faire une saison importante »

L’Olympique de Marseille s’impose à Toulouse (1-3) ce samedi à l’occasion de la 3eme journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN après la rencontre :

« Je pense qu’on a fait une bonne première période en marquant deux buts. Cela nous a ensuite avantagés d’être en supériorité numérique. Et c’était bien d’avoir cette force offensivement notamment Greenwood pour marquer ce doublé. On savait à quoi s’attendre face à Toulouse qui est une équipe avec une bonne organisation et beaucoup d’agressivité. C’est difficile de trouver des espaces quand ils défendent comme cela. On doit vraiment améliorer la vitesse et surtout la mentalité de cette équipe. On n’aurait pas dû prendre ce but et gagner 3-0. Chaque joueur doit prendre ses responsabilités. On doit faire une saison importante. On a changé beaucoup de joueurs cet été, on a pris 7 points sur 9, on ne va pas s’arrêter là. On va continuer comme ça ! » Roberto De Zerbi – DAZN

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre