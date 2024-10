OM : De Zerbi clarifie la situation de Mbemba !

L’OM va affronter Montpellier ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. En conférence de presse de Roberto De Zerbi a été interrogé sur le retour de Mbemba à l’entrainement, pour autant le défenseur ne jouera pas les matches…

Interrogé en conférence de presse sur la situation de Chancel Mbemba ce vendredi, Roberto De Zerbi a expliqué que tout était clair avec le joueur, rien n’a changé : « J’ai toujours dit la vérité et j’essaye de bien me comporter avec tout le monde. La situation n’a pas changé avec lui. J’avais parlé de lui cet été et dans mon rôle je dois prendre des décisions comme avec Veretout, Gigot et Pau Lopez dans la reconstruction de l’équipe. Ce n’est pas une question que vous m’avez posée quand on était premiers au classement. Ce sont des choix que l’on a fait pour aller de l’avant mais ce sont des choix effectués avec respect. »

La situation n’a pas changé avec Mbemba — De Zerbi

Deux joueurs ont fait leur retour dans le groupe, Ismaël Koné et Bamo Meite. Ils seront donc disponible ce weekend. Par contre, Quentin Merlin semble encore un peu juste car il « poursuit sa réathlétisation. » Les blessés de longue date Faris Moumbagna et Ruben Blanco sont toujours indisponibles. Enfin, Valentin Carboni qui s’est blessé au genou gauche devrait se faire opérer ce vendredi.

Koné et Meité de retour !