OM : De Zerbi confirme 2 absents en plus de Rabiot face à Lyon !

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse au centre RLD cette après-midi. Le coach est revenu sur le déplacement à Lyon, il a confirmé deux absents pour ce match.

Si Balerdi et Wahi sont de retour dans le groupe, le coach va devoir se priver de deux éléments en plus de Rabiot qui est trop court. Roberto De Zerbi l’a confié ce vendredi : « Lyon vs OM ? Avec l’absence de Merlin et Cornelius, il faut bien se préparer. Je sais que les supporters ne seront pas présents, on va devoir être plus agressifs pour remporter le match. On va devoir mieux jouer que face à Nice. C’est un match avec un peu plus de saveur… » Merlin s’est blessé avec les Espoirs, Cornelius est lui suspendu !

Avec l’absence de Merlin et Cornelius, il faut bien se préparer — De Zerbi

