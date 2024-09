OM : De Zerbi confirme un absent et des joueurs très incertains face à Nice !

Avant la reception de Nice, l’OM a organisé la traditionnelle conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD. Roberto De Zerbi a fait le point sur son groupe, deux internationaux sont rentrés blessés, il a un doute pour Merlin.

Interrogé sur l’état de son groupe, Roberto De Zerbi a précisé que Merlin et Carboni sont rentrés blessés. Deux qui se rajoutent à celui de Balerdi annoncé forfait pour ce match. « Le cas de Quentin Merlin, il y a un doute quant à sa participation, c’est plus non que oui actuellement. Carboni a eu un problème en sélection donc il est incertain. On a travaillé avec ceux qui sont restés. » A noter que Wahi est lui aussi incertain, il était absent de l’entrainement ce vendredi matin et le coach italien a précisé, « j’ai un doute effectivement pour Wahi, pour Maupay on verra s’il débute. Je suis très heureux qu’il soit avec nous, il apporte de l’expérience et de l’agressivité. » Par contre, Koné sera lui présent dans le groupe.

Un gros doute pour Wahi, Merlin et Carboni, Balerdi est annoncé forfait…

