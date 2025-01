OM : De Zerbi donne des nouvelles de ces deux joueurs blessés !

Avant de recevoir Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, la traditionnelle conférence de presse d’avant match était organisée ce vendredi. Roberto De Zerbi a été interrogé sur les blessure de Kondogbia et Harit.

Adrien Rabiot a donné des nouvelles d’Amine Harit et Geoffrey Kondogbia blessés depuis plusieurs semaines. « Harit et Kondogbia travaillent à part, Kondogbia devrait réintégrer le groupe la semaine prochaine. Harit n’est pas loin non plus. Kondogbia avait rechuté il y a 2-3 semaines donc il a dû ralentir sa reprise tandis qu’Amine est dans les délais… »

Bientôt les retours de Kondogbia et Harit

