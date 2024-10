OM : De Zerbi explique ce qu’il manque encore à l’OM !

À l’approche du MHSC – OM de ce dimanche soir, le technicien italien Roberto De Zerbi s’est livré, ce vendredi, au traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match, l’occasion pour lui d’expliquer ce qu’il manque encore à l’OM dans ce début de saison.

Avant sa rencontre de la 8ème journée de championnat qui l’enverra dimanche soir (20h45) à la Mosson en clôture, l’OM de Roberto De Zerbi, qui reste sur deux contres performances de suite en championnat (Strasbourg, Angers), pointe à la 3ème place du classement à 3 points du PSG, deuxième, et à 6 du leader monégasques qui n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre le LOSC de Bruno Genesio (0-0) en ouverture de cette 8ème journée.

Ainsi, pour ne pas continuer à se faire distancer par ses deux principaux concurrents l’OM doit améliorer sa façon de jouer comme l’a évoqué le coach italien en conf’ de presse : « Il faut continuer d’améliorer notre façon de jouer. Il nous manque encore un équilibre, une stabilité. Après le match face à Angers, j’ai dit qu’on devait encore construire d’un point de vue statistiques. J’ai aimé notre première mi-temps face à Reims, notre performance à Toulouse, ou des séquences de jeu face à Nice, mais dernièrement (Strasbourg et Angers), ce n’était pas suffisant. »

#DeZerbi : « On doit encore s’améliorer dans le jeu et les prestations individuelles. On a vu les joueurs lutter contre le SCO, il nous manque de la stabilité. On doit améliorer les performances et construire le jeu, je ne suis pas encore satisfait, on fait des mi-temps… pic.twitter.com/l5ybC2VsrT

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 18, 2024