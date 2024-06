OM : « De Zerbi il vient pas pour l’effectif, il vient pour le stade »

Accueilli à Marseille par plusieurs journalistes, Roberto De Zerbi est enfin arrivé dans la cité phocéenne, mercredi. Une arrivée que les supporters attendaient tous et qui en a surpris plus d’un. Yvan Le Mée, agent de joueurs, est revenu sur cet actualité sur le plateau de la chaîne l’Equipe, pour qui le coach italien a fait le choix du coeur.

Invité à réagir à l’officialisation de De Zerbi à l’OM, Yvan Le Mée, agent de joueurs, a expliqué selon lui, pourquoi l’ex coach de Brighton s’est engagé à Marseille. « De Zerbi il vient pas pour la qualité d’effectif, il vient pour la place, pour le poste et pour le stade surtout. Après, effectivement, il joue avec joueurs très particuliers et donc il va falloir changer beaucoup de choses dans cette effectif si l’on veut rentrer dans un schéma De Zerbi. Mais cela annonce, au moins, encore un beau mercato pour cet été. «

« Il n’y a aucun stade européen avec une telle ambiance »

Une ambiance si particulière que Yvan Le Mée raconte au travers d’une anecdote. « L’OM au niveau européen, c’est encore une place forte aujourd’hui. Je me rappelle, j’étais à l’hôtel de l’Atalanta Bergame, lors de la demi finale aller, à Marseille, et moi je n’étais pas très inquiet pour Bergame. Mais bergame était inquiet pour le match au Vélodrome. Quand tu rentres dans ce stade il n’y a aucun stade européen où tu as une telle ambiance.«

A lire aussi : Mercato OM : Longoria tente Greenwood ? Qui est intéressé ?

Un jeu que tout le monde attend de voir

A lire aussi : Mercato OM : Longoria dans le coup pour ce jeune attaquant espagnol très côté ?

Un style de jeu compatible avec l’ADN du vélodrome et que tous les supporters ont hâte de découvrir. Le premier vrai test pour l’OM aura donc lieu le 18 aout, à Brest, à l’occasion de la première journée du championnat français.