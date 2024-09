OM : De Zerbi indique quand Rabiot sera opérationnel !

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse au centre RLD cette après-midi. Le coach est revenu sur le cas Rabiot qui ne sera pas opérationnel tout de suite…

Adrien Rabiot ne va pas tout de suite être disponible, Roberto De Zerbi l’a confié ce vendredi : « Rabiot a besoin encore de deux ou trois semaines pour se remettre à niveau. Il a signé un contrat de deux ans, on ne veut pas être trop pressés au risque de le prendre. On avait déjà un groupe fort, il le sera encore plus avec lui. »

Deux à trois semaine pour Rabiot — De Zerbi