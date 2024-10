OM : De Zerbi insiste sur l’absence de ce joueur très important pour lui !

Après un début de saison remarqué, Amine Harit est rentré dans le rang. Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception du SCO, Roberto De Zerbi a été interrogé sur les solutions de rechange dont il dispose à ce poste.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur la blessure à la cuisse de Quentin Merlin (qui a repris la course), il a insisté sur l’importance de son latéral gauche dans son jeu. « Je ne cherche pas l’alibi. On a perdu récemment un joueur très important. on a aussi Luis Henrique qui souffre de son absence mais aussi Balerdi qui est le pilier de notre défense mais aussi le pilier de note jeu. C’est dur de trouver la fluidité du jeu quand il y a autant de changement. Il y a des variables à prendre en considération. On a pas perdu à Strasbourg à cause de l’absence de Balerdi ou Merlin. Il faut qu’on fasse mieux tant dans l’aspect du jeu ou celui du comportement. »

Merlin ? On a perdu un joueur très important