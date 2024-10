OM : De Zerbi n’a pas été tendre avec ses joueurs, et particulièrement avec l’une des stars du vestiaire !

Après le coup de sifflet final et une sortie marquée par les huées des supporters, les joueurs de l’OM ont dû faire face à la colère de Roberto De Zerbi dans le vestiaire. Si le coach avait affiché son mécontentement en conférence de presse, il l’a d’abord fait savoir à ses joueurs.

En effet, selon l’Equipe l’entraîneur italien, très mécontent de la performance de son équipe lors du Classique OM – PSG, a particulièrement ciblé les joueurs de couloir, notamment Mason Greenwood, tout en exprimant ses réserves sur Luis Henrique. Tout au long de la semaine, De Zerbi avait mis l’accent sur l’importance de la vigilance sur les ailes et de la solidarité pour neutraliser les menaces que représentent Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Bien qu’il ait envisagé d’aligner Ulisses Garcia, finalement forfait, il a pris le temps de discuter avec Lilian Brassier, qui a été repositionné comme latéral gauche, pour renforcer sa confiance. Le plan de l’entraîneur était de limiter les possibilités sur les flancs afin de recentrer le jeu dans l’axe.

Un plan foutu en l’air par les ailiers et particulièrement la nonchalance de Greenwood !

Malheureusement, cette stratégie a volé en éclats dès les premières minutes. En effet, Bradley Barcola a servi Mendes dans la surface, permettant à son équipe d’ouvrir le score à la 7e minute, tandis que Greenwood semblait perdu sur le terrain, trottinant au lieu de bloquer son couloir. Suite au troisième but du PSG (40e), Adrien Rabiot a fait part de son agacement envers l’ailier anglais et sa relance ratée plein axe, dont l’attitude a également déplu à Pierre-Emile Hojbjerg.

Interrogé sur la sortie de Mason Greenwood à la mi-temps, RDZ avait été assez cash en conférence de presse. «Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu’il était dans un mauvais jour. (…) il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l’OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu’on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n’est pas possible. C’est un bon joueur mais j’en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J’en attends toujours plus de manière générale».

Cette défaite contre le PSG souligne les lacunes de l’OM et les défis à relever pour De Zerbi. La nécessité d’améliorer la cohésion et la concentration des joueurs sera cruciale pour les prochains matchs.