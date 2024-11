OM – De Zerbi : « On n’a rien volé ! »

Roberto De Zerbi s’est exprimé au micro de beIN Sports apprès la victoire 1-3 de l’OM face à Lens ce samedi.

De Zerbi sait que son équipe a souffert mais il estime que la victoire n’est pas volée : « je n’avais pas besoin de la victoire pour être convaincu de rester à Marseille. La position est idéale, je l’ai voulu à tout prix. Je vais donner le meilleur de moi même. On a eu du mal en première période, c’est dur de jouer ici, Lens est une équipe forte physiquement, on a souffert. On pensait peut être à la défaite face à l’AJA, l’équipe à lutté. On a bien mieux joué en seconde période, Rongier a fait un gros match. On n’a rien volé. C’est difficile de comprendre pourquoi on ne gagne pas autant à domicile, c’est un groupe de gentils garçons, on a un peu d’expérience avec des joueurs comme Rabiot et Hojbjerg mais on a beaucoup de jeunes. On doit grandir, on doit réussir à bien jouer au Vélodrome. Rabiot a fait un grand match, il a voulu venir ici, il met de la passion. J’ai une équipe forte, je crois en cette équipe. On a un bon effectif. On le montre à l’extérieur, pas encore à la maison. Cette équipe a besoin d’un joueur comme Rongier pour mettre de l’ordre. Rabiot était à gauche, j’essaye de les mettre dans leur meilleure position. Ce match indique le chemin qu’il ne faudra pas perdre face à Monaco. Pogba ? J’aime les joueurs qui sont bons mais pour le moment il n’y a rien. »

