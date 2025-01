OM : De Zerbi pousse un (petit) coup de gueule et annonce l’arrivée de Luis Felipe !

La réaction de l’entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi après la victoire de son équipe face au Havre (5-1) ce dimanche soir au stade Vélodrome lors de la 16e journée de championnat.

Le coach olympien Roberto De Zerbi s’est exprimé au micro de DAZN après la large victoire de son équipe face au HAC.

« Je suis content pour la victoire, mais aussi déçu par le but que l’on a concédé. C’est dans la mentalité : on avait fait 5 remplacements et on a oublié un de leurs joueurs sur l’action du but. Il faut progresser sur ce genre de choses, ce n’est pas pareil de gagner 5-0 ou 5-1. Surtout au niveau de la mentalité. On aurait vraiment dû mieux défendre (…) Face à des blocs bas, il n’y a pas de secret, il faut juste travailler chaque jour, progresser, et mieux comprendre la manière de jouer ces matchs. Face à Monaco et Lille, on était face à des pressings plus hauts. Ce soir, c’était différent, on ne pouvait pas non plus forcer nos passes et prendre trop de risques pour éviter de subir des contre-attaques. On a travaillé des combinaisons différentes côté droit et côté gauche. Tout cela prend du temps à mettre en place. (Luis Felipe ? On est très content de le recruter, c’est un joueur de qualité et d’expérience. Dans ce stade, en termes de mentalité, il va être prêt à nous apporter quelque chose, » a-t-il expliqué au micro de DAZN.

