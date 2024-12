OM : De Zerbi précise les 3 choses que doit faire Rowe !

Avant le déplacement à Saint Etienne dimanche, Roberto De Zerbi était au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes. Ce dernier a été interrogé sur le temps de jeu de Jonathan Rowe et sur ce qu’il doit faire pour s’améliorer…

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur ce qu’il manque à Jonathan Rowe pour avoir plus de temps de jeu. « Jonathan Rowe est un joueur fort, c’est un 2003, il a 21 ans. Il vient d’un championnat différent mais si c’est important, la 2e division anglaise. Mais en Angleterre, on s’entraîne quatre jours, très fort, mais c’est un autre rythme. Est-ce mieux ou moins bien ? Je ne sais pas. Le talent, Jonathan l’a. J’ai encore parlé avec lui hier. S’il veut, je peux l’accompagner pour devenir un joueur meilleur. Mais il doit le vouloir, être humble et vouloir progresser au quotidien. »

