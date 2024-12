OM – De Zerbi prévient ses joueurs avec humour : « sinon je les brûle! »

Avant le déplacement à Saint Etienne dimanche, Roberto De Zerbi était au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes. Ce dernier a évoqué la fin d’année et les vacacnes à venir, il veut garder ses joueurs concernés jusqu’au 32e de Coupe de France…

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur la fin d’année et les vacances à suivre pour les joueurs. « Il ne faut pas gagner les deux prochains, mais les trois prochains matches. Sinon ce sera une fin d’année de merde ! Je n’ai jamais mis de règle en terme de gestion des repos. J’essaie de laisser le plus possible les joueurs libres en dehors du terrain. Parfois, donner un ou deux jours de plus de libre est juste. Mais parfois il faut aller en mise au vert et faire les choses que les autres équipes ne font pas. On ne peut pas gérer un vestiaire comme on gère une diète. Riz blanc le lundi, viande blanche le mardi… Non, il faut savoir quand est le bon moment. Je ne veux pas voir les bagages de vacances dans le vestiaire, sinon je les brûle ! »

