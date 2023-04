OM : Débat Foot Marseille en direct avec Rod Fanni !

Rendez-vous à 17h30 ce mardi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes Mourad Aerts et Rayane Benmokrane seront accompagné par notre consultant Jean Charles de Bono et notre invité Rod Fanni ! Retour sur le match face à Lorient de l’OM et quelques thèmes d’actualité ! Préparez vos questions pour la FAQ en fin d’émission.

Débat Foot Marseille, l’OM de Tudor monte en puissance, Payet le retour…

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :