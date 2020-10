OM – Débat Foot Marseille : Rendez-vous ce lundi 17h30 en Live

Comme chaque Lundi, on se retrouve à 17h30 en direct pour un nouveau numéro de Débat Foot Marseille. Au Programme, on reviendra sur la victoire de l’OM à Lorient (0-1) et on se plongera dans le match de ligue des champions OM – Manchester City de ce mardi.

On répondra comme d’habitude à toutes vos questions et on abordera les thèmes que dont vous souhaitez parler. Pour cela venez participer dans les tchats de l’émission sur youtube et Twitch.

Rendez vous sur Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCocikWsRAudLmjf61hWhyAw

ou sur Twitch :

https://www.twitch.tv/fcmarseille

le Programme de la semaine sur Football Club de Marseille :

