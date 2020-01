OM : » Déception, conneries, erreur et daube »… Le coup de gueule de Dugarry après les déclas d’Eyraud…

Ce mardi, Jacques-Henri a donné une longue interview à La Provence et à L’Equipe. Des déclarations qui n’ont pas du tout rassuré Christophe Dugarry.

Sur les ondes de RMC Sport, Christophe Dugarry est revenu sur les récentes déclarations de Jacques-Henri Eyraud dans la presse. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et champion du monde 98 s’est montré très déçu par ce qu’a dit le président du club.

c’est lui qui a créé ce bordel avec Aldridge — DUGA

« Je suis déçu des réponses de Jacques-Henri Eyraud. Il a sorti des conneries. Il dit qu’il soutient son entraîneur. Mais dans le même temps, tu n’exclus pas de sortir un joueur s’il y a une bonne offre ? Ça veut dire quoi ça ? Ensuite, il explique que pour revenir dans le Top 15 européen, il faut de la sérénité. Mais c’est lui qui a créé ce bordel avec Aldridge. Dans ce dossier, il a fait une nouvelle erreur de communication. Il fait venir un gars sans en parler à son entraîneur et à son directeur sportif, c’est grave ! Et l’explication sur l’arrivée d’Aldridge et la communion qu’il va y avoir avec Zubizarreta, c’est de la daube ! »

Christophe Dugarry – Source : RMC