OM: Déception pour Valentin Rongier ?

Le capitaine olympien du soir a semblé joué son 50e match de coupes d’Europe ce soir. Sérieux et concentré dans l’entrejeu et à une position finalement assez défensive, il a donné de la voix et n’a pas hésité non plus à amorcer le pressing. Balle au pied, il a régulé et orienté le jeu de son équipe, tout en dézonant par moment pour apporter des solutions.