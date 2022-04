OM: Décision forte de Sampaoli concernant la concurrence des gardiens ?

Relégué sur le banc de touche depuis le début de la saison, Mandanda a réalisé des belles performances en Conference League. De quoi redistribuer les cartes concernant sa concurrence avec Pau Lopez…

Souvent relégué sur le banc de touche par Pau Lopez en championnat, l’international français a bénéficié de temps de jeu en compétition européenne. Très solide mentalement, le portier de 37 ans a su profiter de ces opportunités pour se montrer performant et relancer le débat entre lui et le gardien espagnol. Ce jeudi, le champion du monde 2018 a joué son centième match en compétition européenne…

Il se pourrait que Jorge Sampaoli décide de tout changer dans la hiérarchie des gardiens sur cette fin de saison. En effet, d’après le 10 Sport, l’Argentin aurait décidé de terminer l’exercice en cours avec Mandanda titulaire sur les deux compétitions. Une façon de récompenser le portier de l‘OM de son sérieux tout au long de l’année…

Une nouvelle fois interrogé sur le cas Mandanda, l’ancien sélectionneur argentin a une fois de plus rendu hommage à son joueur et souhaite le voir performant pour sa centième :

C’est un joueur historique– Sampaoli

« C’est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J’espère que demain il pourra fêter son centième match et qu’il sera bon ». Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse d’avant match (27/04/2022)

Steve Mandanda va disputer ce soir son 1⃣0⃣0⃣ ème match européen avec les couleurs de l’OM. 💙🤍#FEYOM pic.twitter.com/Mm8VWQ00zW — BeFoot (@_BeFoot) April 28, 2022

Pau Lopez préféré pour des raisons tactiques ?

Performant malgré son faible temps de jeu, Mandanda n’est pas étranger dans le beau parcours européen des olympiens. Jorge Sampaoli l’a même relancé en championnat en le faisant jouer contre Montpellier (2-0) et Reims (0-1) les dernières semaines. De quoi relancer le débat et replacer « Il fenomeno » titulaire jusqu’à la fin de la saison ? Pour Titi, le supporter marseillais, Pau Lopez a un avantage certain sur Steve Mandanda et ce pour des raisons tactiques : « Sur le fait que Steve soit meilleur sur sa ligne, je suis d’accord. Après je trouve que quand on a Pau Lopez comme titulaire, on a le bloc beaucoup plus haut et ça c’est une réalité et je trouve qu’on subi moins de situations dangereuses quand c’est Pau Lopez dans les cages (…) Quand c’est Steve qui joue, le bloc est toujours trop bas et on subi trop de situations. c’est une contre-nature de jouer hors de sa surface pour Steve. » Titi – Source : football club Marseille (25/04/2022)