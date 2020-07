OM : Déçu et triste, Nasser Larguet tacle l’état d’esprit de Lihadji

Le directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille Nasser Larguet a évoqué le départ du jeune attaquant marseillais Isaac Lihadji vers Lille. Déçu de son choix, il tacle également de l’attaquant issu du centre de formation de l’OM.

Comme annoncé depuis plusieurs mois, Issac Lihadji a signé son premier contrat professionnel du côté de Lille. L’OM n’aura ainsi pas ressuis a conserver celui qui était considéré comme le plus grand talent de son centre de formation. Interrogé par France Football, Nasser Larguet a évoqué ce dossier :

Ceux qui n’ont pas cet état d’esprit n’ont pas leur place dans notre projet

« C’est décevant et triste, car, quand on forme un jeune, on a toujours envie de le voir grandir au club. N’empêche, Isaac a été formé, et bien formé, au club. C’est ça qu’il faut retenir ! Les dirigeants ont mis ce qu’il faut en termes de structures et de moyens humains pour placer la formation au niveau de ce qui se fait de mieux. Mais, ça passe par un état d’esprit. Ceux qui n’ont pas cet état d’esprit n’ont pas leur place dans notre projet ». Nasser Larguet — Source : France Football