OM : Déjà 25 ans pour Max Lopez ! (à revoir notre interview du joueur)

Maxime Lopez s’est envolé loin de Marseille il y a déjà deux ans et demi. L’ancienne pépite du centre de formation fête aujourd’hui ses vingt-cinq ans…

L’occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire, bien sûr, mais aussi de revoir son passage sur notre plateau en mai 2021. Le milieu de terrain était revenu en détails sur son jeu, la compréhension de celui-ci en France mais aussi sa carrière olympienne…

« quand je suis arrivé au Vélodrome, j’ai donné l’impression d’être immédiatement libéré »

« Ça faisait longtemps quand je sors que personne n’avait vraiment joué en sortant du centre de formation à l’OM. Les derniers, ça devait être les frères Ayew. J’ai eu la chance de signer très tôt mon contrat à Marseille. J’ai failli signer en Angleterre, à Liverpool mais on va dire que j’ai été, entre guillemets, connu très tôt. Mais après il y a eu une période de creux, de seize à dix-huit ans où on entendait plus trop parler de moi. Puis enfin, il y a cette période-là où tout se passait bien et le coach Garcia m’a lancé directement. J’avais énormément de pression parce que déjà, c’était mon rêve à moi de jouer à Marseille. Et tu te dis « ok je suis là mais peut-être que dans dix matchs je ne serai plus là du tout. » Et j’en ai vu beaucoup des joueurs avec beaucoup de talents qui n’ont pas passé le palier pro. Après le fait que je sois né ici, que j’ai joué dans un club de quartier (FC Burel) m’a aidé. Je connaissais déjà cette ambiance, quand tu joues même avec des équipes de jeunes dans la région, t’as déjà un peu cette pression-là. Donc quand je suis arrivé au Vélodrome, j’ai donné l’impression d’être immédiatement libéré et d’avoir 100 matchs en pro alors que c’était mes premiers. » Maxime Lopez -Source : Football Club de Marseille (31 mai 2021)

Pour revoir en intégralité l’interview de Maxime Lopez