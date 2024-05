OM : Déjà un probable coup dur pour la finale de la Gambardella?

Les minots marseillais se sont qualifiés pour la finale de la Gambardella qui se jouera face à Nancy. Un gros coup dur plane au dessus des têtes des U19 !

Grosse performance des jeunes marseillais ce week-end avec leur qualification face au Stade de Reims en finale de Gambardella. Ils joueront donc ce match pour obtenir un titre face à Nancy en levée de rideau du match opposant le PSG à Lyon en finale de Coupe de France.

Cependant, un gros coup dur pourrait réduire les chances des jeunes olympiens de soulever la Coupe ! En effet, le 20 mai prochain débute l’Euro U17 à Chypre. Trois joueurs marseillais sont concernés et pas des moindres : Darryl Bakola, Yanis Sellami et Enzo Sternal comme nous l’informe La Provence. Pour rappel, la finale de la Gambardella se jouera le 25 mai.

Ça met vraiment en valeur le club — Benatia

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour la finale de Gambardella. Depuis 2017, ce n’était plus arrivé pour les U19 marseillais d’atteindre la finale cette prestigieuse compétition de jeunes. Mehdi Benatia était présent à Reims pour accompagner les minots olympiens. L’ancien défenseur, devenu conseiller de Pablo Longoria, a félicité les joueurs dans des propos rapportés par La Provence.

« Voir qu’il y a des petits sur qui on peut s’appuyer, qui ont répondu présent, qui font une super saison et qui en plus, vont aller jouer une finale, ça met vraiment en valeur le club. C’est une équipe qui m’a rendu fier, et je tenais à leur dire au nom du président. »