OM : Déjà une mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

L’OM va encore jouer un match en 2022, ça sera au Stade Vélodrome le 28 décembre prochain face au TFC. Pour cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1, une partie de la tribune nord sera fermée…

La commission de discipline de la LFP a sanctionné l’OM pour le « comportement des supporters » lors du match contre Lyon. Du coup la décision a été prise de fermer la zone des Fanatics à l’occasion de la réception de Toulouse. De plus, le club olympien a de plus écopé d’une amende de 25000€.

Zone Fanatics fermée face au TFC !

• La Commission de Discipline de la LFP a décidé de fermer la zone des Fanatics pour #OMTFC par révocation du sursis suite à l' »usage d’engins pyrotechniques » lors d’#OMOL. Le club écope aussi d’une amende de 25k€.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/W1ZOj0uMam — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 16, 2022

Le président Pablo Longoria était en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Ce dernier a évoqué le Stade Vélodrome mais aussi sa colère suite aux incidents du match face à Francfort.

On doit respecter la ferveur et la tradition

« Pour nous c’est fondamental d’avoir le soutien des supporters. On travail au quotidien pour avoir des stades pleins. L’ambiance au Vélodrome est unique. J’aimerais que ça soit partagé par tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Il y a un point noir que je n’ai pas digéré, c’est contre Franfort. C’est inadmissible. Tout le monde doit se sentir en sécurité au Vélodrome. Les relations avec les groupes de supporters sont bonnes. Il y a du respect. On doit travailler avec eux pour trouver la meilleure solution pour faire du Vélodrome un endroit plus sécurisé. On a beaucoup de choses à faire. On doit respecter la ferveur et la tradition. Mais il doit y avoir de la place pour tout le monde. Tu ne peux pas traverser la rue avec un enfant de cinq ans au milieu des fumigènes et avec des voitures qui passent. On doit améliorer l’expérience de venir au Vélodrome, avec la particularité d’avoir une ambiance chaude qui nous donne de la force. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

