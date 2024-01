OM : départ de Clauss ? Fin de mercato avec Henrique, Sarr, Reyna… Bilan avant le départ de Longoria ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato hivernal se termine et pourrait être très agité… on parle de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est toujours en direct le mardi à 15h30 ! Au menu : Le départ voulu de Clauss ? Qui pour le remplacer ? Quelle fin de mercato ? Quid de Henrique, Sarr devrait rester, Reyna piste entérée. Gattuso stop ou encore ? Quel bilan pour Longoria ? Départ du président à venir ?

