OM : « Depuis que Frank McCourt est là, trois clubs (autre que le PSG) ont gagné des titres… »

Franck McCourt a évoqué le weekend dernier la puissance financière du PSG en demandant une concurrence équitable comme dans les ligues américaines. L’ancien milieu du PSG, Jérôme Rothen lui a répondu sur RMC…

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a poussé son coup de gueule suite aux déclarations de Franck McCourt sur le PSG…

Arrêtez de vous cacher derrière l’argent du Qatar — Rothen

« J’en ai marre que cela soit les dirigeants de l’OM ou dernièrement on a entendu Uli Hoeness même s’il n’a plus de rôle au Bayern, que l’on mette en avant l’aspect financier du PSG. Il faut prendre conscience d’une chose, c’est la chance de pourvoir investir beaucoup d’argent et Franck McCourt l’a fait. Il savait que cela allait être compliqué de rivaliser avec le PSG. Il est quand même 3e budget de France et que tu as dépensé 200M€ qui sont parti en fumée avec des Strootman ou que tu as été obligé de virer des joueurs comme Rami. Ca ce sont des erreurs et ça n’a rien à voir avec le Qatar. Il s’est mieux entouré et c’est tant mieux. Il le fait avec ses moyens, s’il continu a bien travaillé il peut gagner quelque chose. Depuis que Frank McCourt est là, trois clubs ont gagné des titres : Lille, Monaco et Rennes. Qu’est-ce qui empêche l’OM d’être dans ces trois équipes ? Arrêtez de vous cacher derrière l’argent du Qatar ! Ils investissent beaucoup et tant mieux pour l’économie française. Il faut arrêter de se plaindre…» Jérôme Rothen — source : RMC (15/11/2021)

Important toutefois qu’il y ait un certain niveau de concurrence équitable — McCourt

» C’est plus difficile, c’est certain. Avec ma femme, on n’est rien à côté d’un État. Bien sûr c’est un défi. Je mettrais les fans de l’OM et l’énergie de ce club contre n’importe quel carnet de chèques de n’importe qui. […] Il est important toutefois qu’il y ait un certain niveau de concurrence équitable. L’Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d’avoir une concurrence équitable, alors qu’en Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football c’est le far-west ! Des réformes sont nécessaires » Frank McCourt – Source : France 24 (14/11/2021)