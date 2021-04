OM : Des doutes (insistants) autour de la cellule médicale ?

Alors que l’OM affronte Dijon ce dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli est privé de plusieurs éléments en défense. Et selon le journal L’Équipe, cette situation exaspèrerait certains joueurs…

Interrogé hier en conférence de presse, le coach argentin est revenu sur les absents pour la réception de Dijon demain soir.

#Sampaoli : « Amavi a tenté de revenir, il a une douleur on va voir avec le staff médical. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 2, 2021

#Sampaoli : Nagatomo a toujours sa blessure musculaire, on verra la semaine prochaine. Rongier a aussi senti une douleur, on verra avec le staff.. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 2, 2021

En plus de Nagatomo (déchirure à la cuisse) et Caleta-Car ( suspendu), Amavi et Rongier devraient manquer à l’appel. Une indisponibilité qui commence à se faire sentir. En effet le latéral gauche souffrait initialement d’une blessure au mollet, puis a contracté une lésion à la cuisse, avant de rechuter à nouveau lors de la dernière trêve internationale. Pour ce qui est de Valentin Rongier, sa douleur au tendon d’Achille ne passerait toujours pas.

Des joueurs mécontents de la cellule médicale ?

En effet selon les informations du journal L’Équipe, certains joueurs ne seraient pas satisfaits de l’efficacité de la cellule médicale au club. À noter que cette dernière avait été remaniée en novembre 2019 avec le licenciement du directeur technique médical Franck Le Gall, remplacé par Abdou Sbihi.