OM : Des marseillais simples sparring-partners face à City ?

L’OM a raté son match face à Manchester City mardi en Ligue des Champions. Non seulement les marseillais n’ont rien proposé mais ils ont quand même ramassé une gifle 0-3.

Dans un édito sur la Provence, le journaliste Mario Albano n’a pas caché sa frustration devant le triste spectacle proposé par l’OM face à City. Il fustige l’attitude des joueurs marseillais…

Il ne manquait que les plots et les chasubles dans ce morne attaque-défense — Albano

« La première période était-elle un vrai match ? Et pas plutôt une séance d’entraînement à huis clos où les Noirs, les pros, auraient convié une équipe locale, les Blancs, à servir de sparring-partners. Et doucement les gars, hein, on fait tourner le ballon, on évite les blessures, il y a un vrai match derrière, ce week-end. Il ne manquait que les plots et les chasubles dans ce morne attaque-défense. Tout juste de quoi nous donner envie de partir. Cela aurait été une mauvaise initiative : il fallait se risquer à écrire un papier sur ce vide sidéral ».

Mario Albano – Source: La Provence (28/10/2020)