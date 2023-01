OM : Des nouvelles d’Amine Harit !

Blessé au genou face à Monaco avant la Coupe du Monde, Amine Harit s’est fait opéré. Le milieu offensif de l’OM a entamé une très longue rééducation, il travaille comme on a pu le voir via Sanchez.

Amine Harit s’est blessé face à Monaco dans un choc avec Disasi, ce dernier va devoir se remettre d’une rupture des deux ligaments croisés et du ligament latéral interne du genou. Ce dernier a été opéré a a attaqué le long travail de rééducation comme le montre Alexis Sanchez via son compte Instagram…

Le journal l’Equipe avait précisé qu’il a été « opéré par un grand spécialiste lyonnais, qui a parfaitement rafistolé Zlatan Ibrahimovic par le passé ». Harit travaille comme un fou comme le précise le quotidien sportif : « il a entamé sa convalescence à Hauteville, dans l’Ain. Alors qu’il avait pour objectif de plier son genou à 65 degrés au bout de trois semaines, il a atteint un angle de 75 degrés après dix jours de labeur. »

Interviewé par L’Équipe, l’ancien taulier des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, s’est exprimé sur le niveau actuel de sa sélection et n’a pas oublié de mentionner que l’absence d’Amine Harit qui aurait pu apporter à la sélection.

« Sur cette édition, tu observes un groupe costaud, solidaire autour d’un très bon coach. Mazraoui, Bounou, Aguerd, Ziyech, Hakimi, Saïss, En-Nesyri, ce sont des joueurs de niveau international, avec des petits comme Ounahi, Amallah, El-Khannouss qui poussent. Et en plus, il manque Harit, avec lui, le jeu aurait été plus fluide encore. Ils évoluent tous dans de grands championnats et parfois de grands clubs. La dernière édition a permis aux cadres d’aujourd’hui de prendre de l’expérience. Ils ont tenu tête au finaliste, la Croatie, et au troisième de 2018, la Belgique, ils ne craignent personne et jouent à visage découvert. » Mehdi Benatia – Source: L’Equipe (02/12/2022)

L’Olympique de Marseille a perdu Amine Harit pour une bonne partie de la saison. Malheureusement l’international marocain va également rater la Coupe du monde au Qatar avec son pays. Ce lundi, Hakim, journaliste marocain pour les Lions de l’Atlas explique dans un tweet que la Fédération du Maroc a pris une décision concernant Amine Harit.

En effet, d’après ses informations, le joueur de l’OM devrait quand même recevoir la rémunération liée à la participation à la compétition internationale. Un très beau geste envers Amine Harit qui ne pourra pas jouer la Coupe du Monde à cause de sa grosse blessure à Monaco ce dimanche.

« En soutien et en récompense des efforts, le président de la FRMF a décidé, en accord avec le staff, de maintenir les gains d’Amine Harit liées à la participation à la Coupe du monde. La FRMF versera donc pour 27 joueurs 26 + Harit après la fin du tournoi en fonction des résultat » Hakim – Source : Twitter (14/11/22)

