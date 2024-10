OM : des nouvelles de Carboni !

Blessé au genou avec la sélection argentine, Valentin Carboni ne rejouera peut être pas avec l’OM. Le joueur s’est fait opéré et a donné des nouvelles.

Valentin Carboni, milieu offensif de l’Olympique de Marseille (OM), a récemment subi une opération chirurgicale pour traiter une entorse des ligaments croisés de son genou gauche. Cette blessure est survenue lors de la trêve internationale, alors qu’il représentait l’équipe nationale argentine. Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, le jeune joueur de 19 ans a donné des nouvelles rassurantes à ses fans.

Opération réussie pour Carboni, c’est quoi la suite ?

Actuellement prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat, Carboni pourrait envisager un retour anticipé en Serie A en raison de sa blessure. Dans son message, il a affirmé : « L’opération s’est déroulée de la meilleure des manières ». Il a également exprimé sa reconnaissance envers le docteur Ramon Cugat et son équipe, ainsi que ses coéquipiers et le personnel médical de l’OM et de l’Argentine. Carboni a mis en avant le soutien inconditionnel de sa famille durant cette période difficile, en disant : « Merci beaucoup à tous pour l’amour reçu ces jours-ci. Désormais concentré sur la rééducation et la récupération de la meilleure façon pour revenir plus fort ».

🔹Le message de Valentin Carboni 🇦🇷 après son opération 🏥#TeamOM 🔵⚪ 📸 ↩️ pic.twitter.com/Xt5vu14ikf — GP013 (@Gp_013) October 19, 2024

A lire : OM : nouvelle sanction de la commission de discipline !

À l’heure actuelle, l’avenir de Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille demeure incertain. Si son prêt n’est pas rompu avant la fin de la saison, il pourrait retourner en Italie dès que l’occasion se présentera.