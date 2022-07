OM : Des nouvelles de la blessure de Pau Lopez !

L’Olympique de Marseille a affronté le Bétis Séville ce mercredi soir. Durant cette rencontre, Pau Lopez est sorti sur blessure à la 69e minute. L’Equipe donne de ses nouvelles !

1-1, c’était le score ce mercredi soir entre l’Olympique de Marseille et le Bétis Séville ! Fait marquant de ce match : la blessure de Pau Lopez qui était entré alors que c’est Ruben Blanco qui a débuté la rencontre en tant que titulaire.

Une « petite douleur au psoas » pour Pau Lopez?

Pau Lopez est sorti pour une blessure au psoas d’après les informations du journal L’Equipe. En général, une blessure de ce type peut durer 1 mois avant d’être rétablie mais le quotidien sportif stipule bien qu’il s’agissait « d’une petite douleur »… Pas de quoi s’inquiéter? Il faut l’espérer puisque la saison reprend bientôt.

En tout cas, cela aura permis à Simon Ngapandouetnbu de jouer ses premières minutes sous le maillot de l’Olympique de Marseille après avoir signé son contrat professionnel. L’an dernier face à l’AS Saint-Etienne, il avait également été aligné mais n’avait pas encore rejoint les pros.

𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗼𝘁 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻 𝗡𝗴𝗮𝗽𝗮𝗻𝗱𝗼𝘂𝗲𝘁𝗻𝗯𝘂 👶🧤 Notre jeune portier formé au club a disputé hier soir ses premières minutes en pro sous le maillot 🔵⚪️ pic.twitter.com/QcPF78X9ot — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2022

Nous avons vu des choses intéressantes, mais la route est encore longue — Tudor

« C’était un bon match, contre une belle équipe. C’était un bon test pour les deux équipes de voir la progression. Je suis satisfait. Je ne suis peut-être pas heureux avec le but encaissé dans les dernières secondes. Quand il ne reste qu’une minute, tu dois envoyer le ballon loin devant et le match est terminé. Mais les gars voulaient marquer ce but, ils ont essayé. Nous avons vu des choses intéressantes, mais la route est encore longue. Nous travaillons seulement depuis trois semaines et c’est l’opposé total de ce qu’ils faisaient l’année dernière donc nous avons besoin de temps. Aujourd’hui, j’ai vu quelques fragments de ce que je veux voir » Igor Tudor – Source : Après-match (27/07/22)