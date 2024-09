OM : Des nouvelles de la blessure de Quentin Merlin !

Homme fort du système de Roberto De Zerbi avec l’OM, Quentin Merlin s’est blessé avec les Bleuets ce week-end. L’Equipe donne des nouvelles de sa situation !

Quentin Merlin a reçu un coup avec les Bleuets lors de ce week-end. Ce mardi, ils recevront la Bosnie-Herzégovine pour leur second match de la trêve internationale avant de retrouver leurs clubs. L’Equipe affirme que le latéral gauche est apte pour ce match malgré le fait qu’il ait quitté la dernière rencontre en boitant.

Victime d'une béquille à une cuisse et reparti en boitant du stade Raymond-Kopa d'Angers vendredi soir, Quentin Merlin est jugé apte pour jouer contre la Bosnie-Herzégovine, mardi au Mans.

Quentin Merlin prévient le PSG

Pour son arrivé avec l’équipe de France espoir, Quentin Merlin était en conférence de presse ce mardi. Il a pu notamment évoquer son très bon début de saison, mais aussi le départ en trombes des olympiens, et a par ailleurs envoyé un message au concurrent direct, le Paris Saint-Germain. « On a des ambitions, des objectifs avec la Ligue des champions et si on peut aller titiller le PSG… Le PSG n’est pas non plus invincible, même si ça reste une belle équipe. Mais nous, on a les capacités pour leur poser des problèmes, les accrocher. On reste humbles. (…) On a pour objectif d’aller plus haut. Donc c’est à nous d’être performants et d’avoir des résultats. », a déclaré le latéral gauche.

« Le PSG n’est pas non plus invincible »👉 https://t.co/gz8TvEtxJi pic.twitter.com/gCwUFpVguN — La Provence OM (@OMLaProvence) September 4, 2024

Blessé depuis les matchs de préparation, Ismaël Koné est en phase de réathlétisation et devrait réintégrer le groupe d’ici peu. De quoi faire douter la hiérarchie des milieux du début de saison, et notamment Kondogbia. Pour Jean-Charles De Bono, Koné pourrait amener plus de verticalité : « Koné a cette faculté de se projeter plus rapidement que Kondogbia, ça c’est certain. Je trouve que dans la vitesse, quand je vois sont but marqué face à Sunderland, il part du côté, dribble 3 joueurs et finis plat du pied. Lui il arrive à se projeter il a peut-être cette adresse, cette jeunesse qui le propulse plus facilement. Il va vouloir jouer et si tu prends confiance en toi bah tu vas dérouler. Je pense qu’il y aura plus de jeu vertical, plus de cassure de ligne avec Koné qu’avec Kondogbia. Kondo c’est très souvent des longs ballons comme il faisait l’année précédente. »