OM : Des regrets d’être resté pour AVB ? « Non, non pas du tout » selon Zubi !

Andoni Zubizaretta est l’homme qui a fait venir André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. L’ancien directeur sportif du club est désormais consultant sur la chaîne Téléfoot et s’est exprimé sur les difficultés actuelles de son ancien collègue…

Il lui a notamment été demandé si « AVB » pourrait regretter de ne pas avoir quitté l’OM cet été.

« Non, non, pas du tout ! Je pense que pour lui, le problème dans sa tête, c’est que son prochain match c’est Porto. Et Porto c’est un match qui le touche sur le côté personnel. Je ne pense pas qu’il a des regrets. Pour moi ce qui lui a manqué sur le match d’hier, c’est deux trois possibilités de marquer un but. Ce type de match a aussi besoin d’un peu de folie avec l’écart entre les deux équipes. Et la folie, c’est le Vélodrome, les supporters qui te la donne. »

Andoni Zubizaretta – Source : La Chaîne Téléfoot