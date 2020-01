OM : Des supporters marseillais en nombre face à Granville en Coupe de France !

L’OM va affronter le club de National 2 Granville ce vendredi en 16e de finale de Coupe de France. Le stade de Caen devrait une nouvelle fois recevoir un grand nombre de supporters marseillais…

C’est la fête du côté de l’Union sportive granvillaise. Le club de National 2 était aux anges au moment du tirage au sort, recevoir l’OM est un événement pour le club. Le match va se jouer ce vendredi à Caen dans le stade Michel-d’Ornano. La rencontre se jouera à guichet fermé, 20 000 spectateurs sont attendus. Il y aura de nombreux supporters marseillais dans les tribunes, mais aussi 969 supporters olympiens dans le parcage visiteurs.

Michel-d’Ornano derrière l’OM ?

Il faut espérer que cette fois l’OM ne soit pas au cœur d’une polémique autour de la recette du match. L’entraineur de Granville espère l’a récupérer en intégralité alors que le président Eyraud n’avait pas laissé la part de l’OM au tour précédent face à Trélissac…

ils font comme bon leur semble. Il n’y a pas de polémique — Gallon

« Je le dis et je le répète. Pour moi, il y a un règlement. L’OM a respecté le règlement. Pour qu’il n’y ait plus de problème, il faut changer le règlement. Je propose que les clubs de L1 et L2, quand ils jouent contre des équipes amateurs, soient obligés de laisser la recette. Mais à partir du moment où ils ne sont pas obligés de laisser la recette, ils font comme bon leur semble. Il n’y a pas de polémique. Par contre, s’ils veulent nous laisser la recette, nous sommes preneurs. Parce que nous, on en aura besoin pour préparer la saison prochaine. Qu’ils nous en laissent un maximum. » Johan Gallon (coach de Granville) – source : conf de presse