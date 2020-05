OM : Des supporters ont manifesté contre Eyraud et McCourt devant la commanderie !

Ce samedi, une vingtaine de supporters ont manifesté leur mécontentement face à la situation actuelle du club devant la commanderie.

Entre la direction et les supporters de l’Olympique de Marseille, la relation est au plus bas. Avec le départ d’Andoni Zubizarreta et le doute sur l’avenir d’André Villas-Boas, la gestion du club est très critiquée.

JHE prends ta tisane et casse-toi — SUPPORTERS

Pour faire entendre leur voix, une vingtaine de supporters se sont déplacés au centre Robert Louis-Dreyfus pour manifester le mécontentement avec une banderole « JHE prends ta tisane et casse-toi. » Le tout filmé et diffusé en direct sur Periscope avant l’arrivée des forces de l’ordre.