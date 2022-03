OM : Deschamps détaille sa position concernant Mandanda !

Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire à l’OM depuis le recrutement de Pau Lopez. De plus, le portier et capitaine marseillais n’est plus appelé par Didier Deschamps et ça ne sera pas le cas tant que sa situation n’aura pas évolué.

Interrogé par La Provence, Didier Deschamps est revenu sur la situation de Steve Mandanda. Le sélectionneur ne ferme pas la porte à un retour du gardien de l’OM en Bleus mais pour cela il doit disposer de plus de temps de jeu ce qui n’est pas le cas actuellement. Sa situation ne devrait pas s’arranger car Pau Lopez sera définitivement un joueur de l’OM en fin de saison.

Tout dépendra des circonstances — Deschamps

« Je connais bien Steve. Sa situation est compliquée, son temps de jeu est extrêmement réduit. Il a joué quelques matches de coupes d’Europe, et pas tous. Je le considère toujours sélectionnable. Il sait très bien qu’il est plus en fin de carrière. À lui de se maintenir. Tout dépendra des circonstances. L’équipe de France est la conséquence de ce qui se passe en club. Aujourd’hui, malheureusement pour lui, il joue peu ». Didier Deschamps – source : La Provence (24/03/2022)

Pau Lopez n’a pas tari d’éloge Steve Mandanda aux micros de Prime Vidéo, écartant toute idée de guerre intestine entre les deux gardiens.

« Mandanda est une icône à Marseille et il a toujours été à mes côtés » — Lopez

« Je savais que j’arrivais dans un club où il y avait une légende. Mandanda est une icône à Marseille et il a tant fait pour ce club. Pour moi, c’était une opportunité d’être en compétition avec un gardien tel que Mandanda. Et quand j’ai commencé à jouer, je savais que j’allais être dans l’œil du cyclone. Et c’est normal, les supporters ont passé des années à voir ce gardien dans les buts de l’OM. Un inconnu arrive et prend sa place, les supporters sont surpris. Mais ça a été facile dans le sens où cela se passait bien au jour le jour avec lui. Il a toujours été à mes côtés, jamais il ne m’a dénigré ou fait un mauvais coup. Au contraire, il m’a toujours aidé. Le Mandanda que je côtoie tous les jours dans le vestiaire est au-dessus du joueur. C’est une personne qui a toujours le sourire, qui a une voix dans l’équipe. Un capitaine qui dit tout haut ce qu’il a à dire. Et les coéquipiers le respectent car il a ce charisme. Au final, pour moi, ce n’était pas un passage si compliqué comme cela peut sembler l’être de l’extérieur » Pau Lopez – source : Prime Vidéo (12/03/2022)