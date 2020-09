OM : Deschamps donne des nouvelles de Mandanda !

Steve Mandanda a été écarté du groupe de l’Equipe de France après un test positif au COVID-19. Le sélectionneur a tenu à rassurer sur son état de santé.

Testé positif une nouvelle fois au COVID-19, Steve Mandanda a été contraint de quitter le rassemblement de l’Equipe de France.

CE QUI SE DIT, le vrai du faux, je ne vais pas aller sur ce terrain-là… — DESCHAMPS

Une décision qui a fortement énervé le clan marseillais mais la FFF a publié un communiqué, affirmant que l’OM n’avait rien à se reprocher afin de calmer les tensions. Didier Deschamps s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 : Soulagement pour PSG-OM avec le nouveau protocole COVID-19?

« Je n’ai aucune compétence dans le domaine médical, je ne vais pas m’aventurer à donner des explications dans un domaine que je ne maîtrise pas. La Fédération a fait un communiqué avec les éléments suffisants et nécessaires. Steve a été testé positif en PCR ce mercredi. Le test de contrôle jeudi a aussi été positif et donc une décision a été prise. Il n’y a pas de risque à prendre, je tiens à rassurer sa famille et ses amis, il est arrivé en bonne santé et est reparti en bonne santé. Entre ce qui peut se dire, le vrai du faux, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n’ai pas la compétence. Dans certaines situations, il vaut mieux la fermer, donc je la ferme. »

Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (4/09/2020)