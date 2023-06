OM: Deschamps explique la présence de Veretout

Alors qu’aucun marseillais n’étaient présents dans la liste de Didier Deschamps, le forfait de Ferland Mendy va permettre à Jordan Veretout d’intégrer le groupe des Bleus…

La fin de saison de l’OM a conduit Didier Deschamps a ne sélectionner aucun marseillais pour le rassemblement de l’Equipe de France. Mais, le forfait du joueur du Real Madrid Ferland Mendy a libéré une place pour Jordan Veretout, déjà appelé pour la coupe du monde au Qatar l’hiver dernier.

Les Bleus affronteront dans le cadre des éliminatoires de l’Euro Gibraltar et la Grèce le 16 et 19 juin. Pas encore de vacances donc, pour un cadre d’Igor Tudor.

« Concernant Fernand, on a appris son forfait hier. Le poste de latéral, pas que gauche, ce ne sont pas les postes les plus fournis aujourd’hui. Le choix de rappeler Jordan, je me retrouve dans la configuration dans laquelle on était au mois de mars parce que je considère qu’Eduardo (Camavinga) a cette capacité de jouer aux deux postes. Ça ne veut pas dire qu’il ne sera pas utilisé au milieu. » Didier Deschamps– Source: FM (09/06/23)

