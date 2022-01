OM : Desio (adjoint de Sampaoli) est cash concernant la rotation !

Jorge Sampaoli étant suspendu pour la reception du match face au MHSC en Coupe de France, c’est son adjoint Jorge Desio qui était ce jeudi en conférence de presse. Interrogé sur une possible rotation de l’effectif, il a expliqué la méthode de Sampaoli et son staff…

On ne prend pas en compte le temps de jeu ni le match d’avant. On prend les meilleurs pour gagner chaque match — Desio

« On va avoir un calendrier avec des matchs qui vont arriver rapidement. Surtout si on se qualifie pour le prochain tour en Coupe de France. C’est ce que l’on espère. On a un effectif similaire à celui des derniers mois mais avec deux joueurs importants qui sont arrivés et se sont bien adaptés au groupe. Concernant la rotation, l’entraîneur décidera. Nous on essaye que tout le monde soit impliqué et à son meilleur niveau à l’entraînement. Pour nous, il n’y a pas de titulaires et remplaçants. On ne prend pas en compte le temps de jeu ni le match d’avant. On prend les meilleurs pour gagner chaque match. » Jorge Desio – source : Conférence de presse (27/01/2022)