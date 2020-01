OM : Deux absents, deux choix et un retour important côté rennais !

L’OM se déplace à Rennes ce vendredi soir en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. On connait le groupe breton retenu par Julien Stéphan pour cette rencontre…

Alors qu’André Villas-Boas avait fait tourner son effectif en Coupe de France (laissant au repos Amavi, Sanson, Mandanda et Kamara), Julien Stéphan s’était passé des services de son attaquant Raphinha. Ce dernier sera bien présent vendredi, ce qui ne sera pas le cas de Jérémy Gélin et Jordan Siebatcheu non retenus pour ce match. De plus, le coach rennais doit fait sans Clément Grenier ni Jonas Martin, tous les deux blessés. Voici le groupe des 18 rennais:

Le groupe rennais face à l’OM

Gardiens :

Salin, Mendy

Défenseurs :

Morel, Da Silva, Traoré, Maouassa, Gnagnon, Nyamsi

Milieux :

Bourigeaud, Léa Siliki, Camavinga, Da Cunha, Gboho

Attaquants :

Del Castillo, Tait, Hunou, Raphina, Niang