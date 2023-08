OM : Deux absents importants du côté du FC Metz

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille affrontera le FC Metz demain dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1. Pour les Marseillais, il faudra rebondir à Saint-Symphorien après la désillusion en Ligue des Champions. Victoire obligatoire pour l’OM qui va affronter un Metz qui a plusieurs absents dans ses rangs.

L’OM doit rebondir ! Après une élimination douloureuse en LDC, les Olympiens doivent repartir de l’avant dès demain face au FC Metz. Un déplacement à Saint-Symphorien qui devra être bien négocié pour panser les plaies de mardi dernier.

À LIRE AUSSI : OM : Le message d’unité de Valentin Rongier malgré l’élimination !

Des absents importants côté Messin

Les Marseillais devront battre des Messins pas épargnés par les absences en ce début de saisons. À commencer par leur capitaine Matthieu Udol, encore absent ce week-end. « C’est grave pour notre capitaine et j’espère que son absence ne sera pas trop longue ». László Bölöni, l’entraîneur, n’a pas donné plus d’indications sur les maux dont souffre Udol. Selon France Bleu Lorraine Nord, il ne s’agirait pas d’une blessure mais d’un problème de santé.

Un autre absent est à noter du côté de la Moselle. Il s’agit de l’ailier, et troisième meilleur buteur la saison passée, Ablie Jallow qui revient d’une blessure au genou et sera éloigné des terrains pour encore 3 semaines.

🤕 Touché à un genou à la mi-juillet, 🇬🇲 Ablie Jallow devrait être absent encore 3 semaines. (🎙️ Laszlo Bölöni en CP) #FCMetz #FCMOM pic.twitter.com/SS5F0Yxs6a — BewwwFoot (@Bewww_Foot) August 17, 2023

À LIRE AUSSI : Mercato OM: 3 recrues d’ici le 31 ? Une fin de mercato explosive ?

Un match de gala à Saint-Symphorien

Un adversaire affaibli et qui a raté son entrée la semaine dernière. Une défaite 5 buts à 1 face au Stade Rennais. Pas de quoi donner confiance avant ce match à domicile pour les Grenats. Mais attention, ce match est attendu par notre adversaire qui va retrouver la Ligue 1 devant ses supporters. Et les Messins auront à cœur de faire mieux. Lors du point presse d’avant-match, Coach Bölöni a reconnu que » son équipe avait un peu trop respecté le Stade Rennais et qu’elle avait manqué de détermination » ! « Il faut corriger nos erreurs au plus et faire mieux » a ajouté l’attaquant sénégalais Cheick Tidiane Sabaly.