OM : Deux gros retours confirmés (et 3 absents) face au Sporting !

Après sa large victoire mardi dernier, l’OM va affronter un Sporting revanchard mercredi à Lisbonne. Igor Tudor peut compter sur deux retours importants pour ce match.

Si Rúben Amorim peut compter sur le retour de son défenseur central Coates et a encore une possibilité concernant son piston droit Porro, Tudor va aussi récupérer deux joueurs clés. En effet, RMC confirme que Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi se sont entraînés ce mardi avant de rejoindre le Portugal. « Les deux joueurs, touchés lors du match aller, ont pris part à la séance d’entraînement de Marseille, ce mardi à la veille du déplacement pour y affronter le Sporting. Les deux joueurs devraient figurer dans le groupe, même si cela dépendra des sensations ressenties par Clauss. Ce dernier s’est blessé aux ischios la semaine dernière face aux Portugais mais semble déjà (presque) rétabli. Le retour de Guendouzi, qui avait reçu un coup il y a une semaine, ne fait lui aucun doute. »

Un seul absent : Kolasinac, blessé

Igor Tudor devrait pouvoir compter sur son groupe au complet à l’exception de Sead Kolasinac, toujours blessé. Pour rappel, Isaac Touré et Bamba Dieng ne sont pas inscrit sur la liste de C1.

Nuno Tavares a expliqué pourquoi le club portugais a toujours une importance particulière dans son coeur les raisons qui l’ont poussé à y signer.

« Lors d’un tournoi à Estoril, j’ai terminé meilleur buteur. Le Sporting m’a repéré à cette occasion. Je ne suis pas allé les chercher, ce sont eux qui sont venus. Si ça a été facile pour un supporter de Benfica de signer au Sporting ? Quand on est enfant, on ne se pose pas ce genre de question. On joue juste pour le plaisir, pour se distraire. Le Sporting m’a bien accueilli. Je suis un peu devenu sportinguista. Une psychologue, Anna Vieira, m’a aidé, déjà parce que j’étais le plus jeune. J’étais très timide. J’ai tout de suite joué un tournoi appelé Mondialito. Elle m’a mis en confiance. Elle a été un soutien psychologique important. A mon arrivée, j’étais très jeune, j’étais le petit garçon gentil, il me manquait un peu d’agressivité sur le terrain. J’ai appris à être plus agressif. J’ai rejoint le Sporting pour faire comme mon idole, Cristiano Ronaldo. Je ne peux pas avoir meilleur modèle. J’ai fait comme lui, je suis allé au Sporting. Après, chacun prend son chemin » Nuno Tavares – Source : La Provence (11/10/22)