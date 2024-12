OM : Deux joueurs marseillais dans le onze de l’Equipe !

Lors de la 14e journée de Ligue 1, voici l’équipe type du journal L’Équipe. Adrien Rabiot et Valentin Rongier de l’OM y figure, tout comme Jonathan David qui a également brillé avec un doublé contre Brest, tandis que l’AS Monaco a impressionné avec une défense dont Singo…

L’Olympique de Marseille a brillé lors de la 14e journée de Ligue 1, avec deux de ses joueurs, Adrien Rabiot et Valentin Rongier, figurant dans l’équipe type du week-end du journal L’Équipe. Leur performance a été essentielle pour assurer la solidité et l’animation du jeu marseillais. La victoire 0-2 face à l’ASSE confirme la nouvelle dynamique des Marseillais avec un milieu de terrain performant…

Rabiot et Rongier, clés du milieu de terrain

Adrien Rabiot, auteur d’une prestation complète, a été indispensable au milieu de terrain. Sa capacité à récupérer des ballons et à se projeter vers l’avant a fait de lui un élément clé de l’OM. Aux côtés de lui, Valentin Rongier a également impressionné avec son intelligence de jeu. Son rôle de chef d’orchestre au milieu de terrain, ses passes précises et sa constante présence ont été des atouts majeurs pour l’équipe. Leur présence dans l’équipe-type est une juste reconnaissance de leur impact sur le terrain.

L’équipe type de la 14e journée de Ligue 1 : les Olympiques ont la flamme Lyon et Marseille ont été les deux meilleures équipes de cette 14e journée, investissant l’équipe type avec respectivement trois et deux joueurs. https://t.co/iAruGBZ5Y9 pic.twitter.com/CDzG7Fk8ZD — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 9, 2024

Monaco, défenseurs offensifs

L’AS Monaco a également été bien représentée avec sa défense. Wilfried Singo a inscrit un but crucial contre Toulouse, et avec Vanderson, Jordan Teze, et Thilo Kehrer, Monaco continue de prouver que ses défenseurs savent se projeter vers l’avant. Singo, Kehrer et Vanderson occupent des places élevées dans le classement des meilleurs défenseurs de la journée, montrant que la solidité défensive peut également se conjuguer avec l’efficacité offensive.

Jonathan David, le buteur en forme

Enfin, Jonathan David, l’attaquant du LOSC, continue de briller en tête du classement des buteurs de Ligue 1 après son doublé contre Brest. Avec un triplé contre Montpellier et des performances récurrentes de haut niveau, il mérite sa place dans l’équipe type, aux côtés des meilleurs joueurs de la journée. A noter aussi la présence de Cherki (OL), Simon (Nantes) ou encore Léon (AJA).

Conclusion

L’équipe type de la 14e journée de L’Équipe met en lumière les performances exceptionnelles de joueurs comme Rabiot, Rongier, et David, tout en soulignant la montée en puissance de Monaco, avec une défense qui sait aussi se montrer offensive.