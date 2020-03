OM : Deux latéraux et un très jeune attaquant… les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille va vous proposer 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes et accessibles pour les finances de JHE. Pour par cette J28 on vous a sélectionné un latéral gauche, un droit et …

Fabien Centonze / Metz / français / 24 ans

Encore auteur d’un gros match, Centonze est décisif sur le premier but. Il intercepte un ballon et centre parfaitement pour Nguette. Il s’est montré offensif mais aussi solide défensivement avec plusieurs retours importants…

Le+ pour l’OM : Recruté l’été dernier pour 3M€ en provenance du RC Lens, ce latéral droit pourrait prendre la place d’un Bouna Sarr balloté entre deux poste et souvent inconstant. Centonze a beaucoup d’énergie et s’installe et Ligue 1 pourrait donc poursuivre son évolution à l’OM. Il peut aussi jouer côté gauche…

La cote : 2.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024

Hamza Mendyl / dijon / Marocain / 22 ans

Très remuant face à Toulouse, le latéral gauche a été très intenable dans son couloir. Il marque même un joli but d’une reprise du gauche (1-0, 40e). Il aura secoué la défense toulousaine jusqu’au bout.

Le+ pour l’OM : Transféré par le LOSC pour 6M€ en 2018 à Schalke04, le latéral gauche est revenu en France à Dijon dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Mendyl est encore très jeune et dispose de qualités intéressantes pour venir doubler et concurrencer Jordan Amavi la saison prochaine…

La cote : .55M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

El Bilal Touré / Reims / malien / 18 ans

Titulaire à la pointe de l’attaque de Reims ce weekend face à Brest, Touré a enchainé les courses. Il ouvre le score en coupant au premier poteau sur un centre de Doumbia (1-0, 37e). Il s’est battu jusqu’au bout en apportant des solutions en profondeur…

Le+ pour l’OM : L’OM manque de profondeur au poste d’attaquant. Le jeune Ake est plus un ailier par exemple. Recruté cet hiver en provenance du Mali, cet international U23 de seulement 18 ans peut être une solution de rotation, en doublure de doublure…

La cote : 0.15M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024