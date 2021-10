OM : Deux Marseillais seront suivis lors de cette rencontre face au PSG !

L’Olympique de Marseille va affronter le PSG ce dimanche soir. Une rencontre importante médiatiquement et aussi au niveau sportif. Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps en Equipe de France devrait être présent au Vélodrome pour superviser deux joueurs de l’OM.

L’OM va recevoir le PSG au Vélodrome ce dimanche soir ! Une rencontre importante pour les deux équipes et pour les joueurs qui vont vouloir montrer leur plus beau visage pour ce match extrêmement suivi en France et partout ailleurs.

Guy Stéphan va superviser Payet et Guendouzi

Selon les informations du journal L’Equipe, l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, sera au Stade Vélodrome ce dimanche soir pour superviser quelques joueurs. Outre Kimpembe et Mbappé côté parisien, il devrait également observer Mattéo Guendouzi.

A LIRE AUSSI : Daniel Riolo s’enflamme sur l’OM et donne un conseil à Sampaoli

Le Marseillais a été sélectionné par Didier Deschamps lors des deux derniers rassemblements mais n’a pas encore joué. Dimitri Payet, qui est en excellente forme depuis quelques semaines, pourrait également retrouver l’Equipe de France s’il continue sur sa lancée. L’Equipe affirme en tout cas « qu’il aura sans doute aussi un oeil sur la prestation de Dimitri Payet, en forme actuellement, même si l’attaquant marseillais part de très loin dans l’optique de retrouver les Bleus. »

👉🏼Guy Stéphan sera au Vélodrome pour superviser Mattéo Guendouzi côté marseillais, et devrait sans doute avoir un œil sur la prestation de Dimitri Payet. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/a7cgQ5vFsq — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 24, 2021

Rothen milite pour voir Payet en Bleus

Jérôme Rothen valide totalement cette possibilité et espère grandement revoir Dimitri Payet porter le maillot de l’Equipe de France ! Il a d’ailleurs proposé cette solution au sélectionneur dans son émission Rothen s’enflamme.

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)

Laissez-le se concentrer sur l’OM les gars — Najet Rami

Notre invité sur Débat Foot Marseille lundi dernier, Najet Rami, n’est pas du tout de cet avis. Elle préfèrerait que le numéro 10 reste bien tranquillement à l’Olympique de Marseille afin de se concentrer sur son club.

« Un retour de Payet en Equipe de France ? Je me dis qu’avec Didier Deschamps rien est impossible mais non j’y crois pas trop à son âge. Laissez-le se concentrer sur l’OM les gars, c’est pas à toutes les saisons qu’il est à ce niveau, donc il va rester à l’OM à ce niveau là c’est très bien. Qu’il aille pas se blesser pour un vieux match d’une trêve internationale. » Najet Rami– Source: FCM (18/10/21)