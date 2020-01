OM : Deux milieux et un attaquant… Les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs pas forcément connus mais qui ont brillé lors de la dernière journée et qui ne feraient pas de mal à l’effectif olympien un peu court cette saison. Sans être des titulaires en puissance à l’OM ils pourraient apporter un plus dans la rotation d’AVB. On continue avec la J20 avec un bon remplaçant en attaque et deux jeunes joueurs : deux milieux et un attaquant…



Jean-Ricner Bellegarde / strasbourg / franco-haitien / 21 ans

Strasbourg s’est incliné à Metz ce weekend mais aurait sans doute mérité bien mieux. L’ancien lensois Bellegarde a une nouvelle fois été à son avantage au milieu de terrain, sa vitesse et sa technique font merveille.

Le+ pour l’OM : Recruté l’été dernier pour 2M€ en provenance du RC Lens, ce milieu de terrain pourrait apporter un plus dans la rotation de Villas-Boas surtout si Maxime Lopez s’en va cet été. Le minot ne dispose que d’un contrat jusqu’en 2021 et une prolongation n’est pas à l’ordre du jour. Pourquoi ne pas miser sur ce jeune droitier de 21 ans ?

La cote : 4M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Ludovic Blas/ strasbourg / français / 22 ANS

Ludovic Blas a été impressionnant surtout lors des premières 30 minutes face à L’ASSE. Très remuant, l’ancien guingampais est impliqué sur le premier but (23e) et s’offre le second d’une reprise croisée (48e).

Le+ pour l’OM : Recruté pour 8M€ a la fin du dernier mercato estival en provenance de Guingamp, Blas est en train de trouver son rythme de crosiiére. Ce milieu offensif gaucher a marqué 7 buts et donné une passe en 26 matches toutes compétitions confondues. L’OM qui dispose de peu de solution offensives, Lopez ou Germain se retrouvent même obligés de dépanner au poste d’ailier, pourrait miser sur ce jeune élément…

La cote : 9M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024

Gaëtan Laborde / mhsc / français / 25 ans

Une nouvelle fois décisif ce weekend lors du déplacement du MHSC à Amiens, Laborde s’est offert l’égalisation de la tête et a trouvé Delort pour 2-1. Aussi bien passeur que buteur, son activité est un gros plus pour Der Zakarian.

Le+ pour l’OM : L’OM n’a pas beaucoup de solutions offensives. Alors que des rumeurs de départ fleurissent autour d’un départ de Germain, un attaquant polyvalent comme Laborde ne devrait pas de mal dans la rotation. Ce dernier avait rejoint Montpellier pour 3M€ en 2018 en provenance de Bordeaux. Cette saison il est a 4 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues…

La cote : 10M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022