OM : Deux nouvelles options tactiques pour Villas-Boas ?

La saison dernière, André Villas-Boas a majoritairement joué en 4-3-3. Un système qu’il va reconduire cette saison mais avec deux variantes qu’il pourra utiliser en cours de match…

Le coach olympien est attaché à son 4-3-3. Pour autant, AVB profite des matches amicaux pour mettre en place d’autre systèmes de jeu, il souhaite encore tester de nouvelles options tactiques. Il l’a expliqué dans des propos rapporté par la Provence.

Passage en 3-4-3 ou 4-4-2 en cours de match ?

« On a essayé le 3-4-3, pas pour commencer un match, mais plutôt changer eu cours de celui-ci si on a besoin d’attaquer. Je vais peut-être essayer de jouer aussi à deux attaquants ». André Villas-Boas – source : La Provence (27/07/2020)

Villas-Boas s’était confié au quotidien local après la défaite concédé en amical face aux Slovaques du FC Dac (1-2).

« »On a raté la première mi-temps où l’on a encaissé deux buts trop vite. On a perdu sur l’aspect émotionnel. On a très bien joué en deuxième où l’on peut renverser le match. L’objectif physique est réussi, pas l’objectif résultat. On continue notre préparation. On est toujours un peu déçu par la défaite, mais ça n’a pas de grande importance au final. Il ne faut pas donner de grande importance à la victoire ni à la défaite au cours de la pré-saison. Le match contre Saint-Etienne est le plus important »

