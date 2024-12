OM : Deux retours, deux forfaits et une incertitude face au LOSC !

L’OM va affronter le LOSC ce samedi à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi et a évoqué certains cas, le club a lui donné des information sur l’état du groupe…

Interrogé sur son attaquant, Roberto De Zerbi a annoncé qu’il y avait un doute concernant Elye Wahi pour demain. « Wahi a un problème physique, je ne sais pas s’il sera disponible demain. Ce n’est pas une question de connaissance footballistique, même s’il ne les a peut-être pas eu dans le passé. C’est aussi une question d’adaptation dans un lieu important, différent de ce qu’il a connu. C’est un bon garçon, un grand joueur avec un potentiel énorme. Je veux travailler pour qu’il puisse s’améliorer. Je crois aux individualités qui forment un collectif. »

De plus, le latéral gauche Ulisses Garcia est toujours forfait, il est embêté par son mollet gauche. A noter aussi, que le jeune Alexi Koum, entré en jeu face à l’ASSE aussi au poste de latéral gauche, souffre lui d’une lésion à l’ischio droit, il sera absent pendant plusieurs semaines.

Côté bonnes nouvelles, après Cornélius de retour la semaine dernière lors de ASSE – OM, Amine Harit sera lui aussi disponible et devrait donc être de retour dans le groupe. De Zerbi a d’ailleurs évoqué la possiblité de le remmettre dans l’axe pour décaler Greenwood côté droit. « Amine Harit a fait une bonne semaine et sera donc disponible. On a joué avec Rabiot et Greenwood comme milieu offensif. Mais on peut décaler Greenwood à droite pour replacer Harit à sa place. Ça reste une possibilité… » Enfin, Pol Lirola est lui aussi de retour dans le groupe