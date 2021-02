OM : Deux à trois retours et de nombreux absents, quel onze face à Nice ?

L’OM va jouer son match en retard de la 11e journée de Ligue 1 face à Nice ce mercredi. Pour cette rencontre, Nasser Larguet va devoir composer avec de nombreux absents… quel onze va-t-il mettre en place ?

Pol Lirola, Akadiusz Milik et Olivier Ntcham ne sont pas qualifiés pour cette rencontre car recrutés en janvier. Dario Benedetto et Leonardo Balerdi sont eux suspendus suite à leur carton rouge reçu face à Bordeaux dimanche. Blessé au genou face au PSG, Alvaro Gonzalez pourrait retrouver sa place selon l’Equipe. Duje Caleta-Car, qui sera présent en conférence de presse ce midi, est blessé aux adducteurs et reste incertain.

Alvaro et Payet de retour dans le onze ?

Steve Mandanda sera titulaire et le capitaine de cette équipe. Malade dimanche, Hiroki Sakai devrait récupérer son couloir droit, son compatriote Nagatomo devrait lui encore être titularisé à gauche, sauf si Jordan Amavi (qui n’est pas rentré en jeu dimanche) est apte à débuter ce match. Alvaro pourrait donc faire son retour en défense centrale avec Perrin, ou Caleta-Car si ce dernier est disponible, Kamara reste aussi une possibilité à ce poste. Sinon le minot retrouvera sa place au milieu avec Gueye et Rongier. En attaque, Payet sera de retour après deux matches de suspension, il devrait être associé à Thauvin et Germain…

Un OM en 4-3-3 ?

Mandanda

Sakai Perrin (ou Caleta-Car) Alvaro Nagatomo (ou Amavi)

Rongier Kamara Gueye

Thauvin Germain Payet